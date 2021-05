Dia do Trabalho: Veja as Principais Conquistas do Trabalhador na História da Luta Por Seus Direitos

Dia do Trabalho e as conquistas históricas do trabalhador brasileiro

O dia primeiro de Maio celebra o Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho em vários países do mundo, já que é uma data que marca a luta do trabalhador por direitos, dignidade e segurança.

Sendo assim, trouxemos alguns dos principais direitos conquistados pelos trabalhadores no Brasil para relembrar a história dessa luta dentro do nosso país. Confira!

13º salário Um importante direito do trabalhador

A gratificação natalina é uma conquista sindical importante para os trabalhadores. Em 1953 ocorreu uma greve intitulada “greve dos 300 mil”. Sendo assim, os trabalhadores lotaram as ruas para a conquista do 13º salário.

Férias

Em 1917 houve um assassinato de um trabalhador por parte da polícia. No entanto, antes desse fato, já se buscava por direitos trabalhistas, sendo as férias umas dessas conquistas.

A luta era grande, pois a classe trabalhadora buscava pela oficialização de uma jornada de trabalho para 8 horas, direito ao descanso que temos como férias, a finalização do trabalho infantil e outras benefícios muito importantes na atualidade, como a aposentadoria e assistência médica.

Primeiro direito trabalhista nacional

As férias são consideradas o primeiro direito trabalhista adquirido no Brasil. No entanto, o direito às férias foram ajustados através de muitas negociações e passeatas por parte dos trabalhadores para que hoje o trabalhador possa usufruir de 30 dias de descanso remunerado.

Em 1925 surgia a primeira lei que disciplinava as férias e garantia 15 dias de descanso remunerado. Em 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) expandiu o direito aos trabalhadores rurais. No entanto, somente em 1972 os trabalhadores domésticos tiveram direito ao descanso, quando o número chegou aos 30 dias de hoje.

Salário mínimo

O salário mínimo foi uma grande pauta na greve de 1917. No entanto, essa conquista só foi confirmada em 1936.

Todavia, o salário mínimo foi implementado com 14 valores diferentes, atribuídos por região. Pois, não havia nenhuma programação para reajustes. Sendo assim, os trabalhadores atuavam por anos consecutivos sem nenhum tipo de aumento.

Redução da jornada de trabalho

O regime CLT garante que o trabalhador não ultrapasse 44 horas semanais na empresa. No entanto, essa limitação de horas de trabalho faz parte de muitas lutas sindicais. Já que a jornada de trabalho diária chegou a ser 16 horas.

No Brasil era comum que os trabalhadores ficassem cerca de 14 horas por dia nas empresas, sem ganhos extras e descanso. Somente em 1934, no governo Getúlio Vargas, foram fixadas 8 horas diárias para as atividades. No entanto, somente em 1949 o descanso semanal remunerado foi conquistado pelo trabalhador. Sendo assim, como dizem, os direitos trabalhistas não são apenas direitos, são conquistas.