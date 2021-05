Dia dos namorados: confira dicas de presentes de até R$ 200 para presentear o mozão

O Dia dos Namorados está cada vez mais próximo e, com a pandemia da covid-19, a melhor opção é encomendar o presente do crush via internet, assim você evita ir em shoppings e centros comerciais com grande circulação de pessoas. Além disso, a situação financeira do brasileiro não está nada fácil, então a ideia é buscar um presente mais em conta e que possa ser adquirido pelo celular, no conforto de sua casa. O iBahia pode te ajudar nessa! Separamos uma lista de presentes de até R$ 200 com opções para todos os tipos de mozões. Confira!

A doceria funciona somente sob encomenda e preparou diversas opções de presentes para o dia dos namorados. Uma delas é o Kit Xodó, que vem com um tablete recheado, uma caixa com 9 brigadeiros, dois mini corações lapidados recheados e um quadro mapa estrelado personalizado pelo cliente.

O kit custa R$ 98, mas pode ser adaptado ao gosto do freguês, podendo ficar mais caro ou mais em conta. A loja oferece diversas opções de kits personalizados | Reprodução: Instagram

Quem não gosta de ver um filminho com o mozão, não é mesmo? Pensando nisso, Renata trouxe a ideia da cesta Loveflix com várias delícias para acompanhar o cinema.

A Loveflix custa R$ 180 e outras opções podem ser encomendadas através do Instagram.

Cesta Loveflix faz sucesso entre os seguidores | Reprodução: Instagram

Para o dia dos namorados, a marca suíça de chocolates premium oferece diversas versões da lata em formato de coração, todas recheadas com trufas Lindor ao leite ou sortidas.

A lata de 500g sai por R$ 140, a de 260g por R$ 79,90 e a de 60g por R$ 29,90. Ou seja, tem para todos os bolsos!

Caixa em formato de coração recheada de chocolates sortidos | Reprodução: Instagram

Se o seu/sua @ gosta é cervejeiro(a), o kit de cervejas da Proa pode ser uma ótima opção de presente. O kit comporta duas cervejas artesanais e uma taça ou três cervejas artesanais, e sai por R$ 70.

Além do kit, o empreendimento baiano tem diversas opções de cervejas que vão das comuns até as mais diferentonas.

Cervejaria oferece opção de kit com cervejas artesanais | Reprodução: Instagram

Dia dos namorados cai pertinho do São João, então não tem como não falar de licor. O Licor de Mainha possui diversas opções de sabores que ficam ainda mais gostosos quando consumidos geladinhos

O kit “É Niuma” vem com três licores de 275ml e custa R$ 32. As encomendas são feitas pelo Instagram.

Loja oferece opções de kits com diferentes sabores | Reprodução: Instagram

Para quem gosta de itens personalizados

Já ouviu falar em amigurumi? Eles são “primos” dos bichinhos de pelúcia, porém são feitos de crochê. A Entre Nós pode transformar os personagens do seu mozão em bichinhos personalizados.

As encomendas são feitas através do Instagram e o preço varia de acordo com o item escolhido, mas os presentes ficam na faixa dos R$ 100. Os amigurumis são feitos à mão e podem ser personalizados | Reprodução: Instagram

A loja faz cadernos personalizados com o que tema que você desejar: séries, filmes, músicas e até ilustração de uma foto do casal.

Os preços variam entre R$ 25 e R$ 50 de acordo com o tamanho e material escolhido. As encomendas podem ser feitas através do Instagram. Cadernos são personalizados com ilustrações | Reprodução: Instagram

Para quem quer apimentar a relação

O sugador clitoriano pode ser uma ótima opção para presentear a sua parceira. Extremamente divulgado pelas blogueiras, ele se tornou uma febre entre as mulheres por provocar orgasmos com uma maior facilidade. Ele sai por R$ 200 e pode ser comprado no site da loja.