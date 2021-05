Dia dos namorados: saiba onde encomendar um jantar nesta data romântica

O Dia dos Namorados está chegando e nada melhor do que planejar um jantar romântico com o seu amor. Devido ainda a pandemia do coronavírus, Restaurantes, docerias e cafeterias se reinventaram e agora oferecem o seu serviço por delivery, com menus e preços especiais. Confira a lista:

Restaurante Casa de Tereza

Para marcar o dia mais apaixonado do ano, a chef Tereza Paim assina o romântico ‘Menu Denguinho’. Para esquentar a noite, o cardápio apresenta à mesa o Polvo da casa, Cogumelos confit, Atum artesanal coleção da Chef, Caldinho de Mariscos, Cesta de Pães, Beijus e Avoador e Húmus, Manteiga Picante de Goiaba e Manteiga de Ervas. Para acompanhar as entradas, a sugestão é Espumante Pizzato Chardonnay.

Para encerrar o jantar em grande estilo, a sobremesa Delícia de Eros, com Morango, Chocolate e Pimenta. O Menu Denguinho sai por R$160 por pessoa, sem bebidas alcoólicas. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp (71) 99170-6475 ou (71) 3329-3016.

Cedro Restaurante

Em grande estilo, o clima de amor e paixão vai prevalecer nesse Dia dos Namorados, quando o Quality Hotel & Suítes São Salvador e o Cedro Restaurante apresentam a proposta ‘Noite romântica especial a dois’. O pacote inclui hospedagem, jantar completo, da entrada à sobremesa, sem alcoólicos e café da manhã do dia seguinte, e sai por R$347, o casal.

Com três propostas, a primeira opção traz de entrada, Salada de folhas nobres com bolinhas de queijo frescal e pesto de hortelã, seguido por um Salmão em crosta de alho acompanhado de almofada de inhame ao molho de frutas silvestres, encerrando com a sobremesa, um Pudim de leite. Outra alternativa, são as Batatas salteadas em lasca de polvo, de entrada. Depois, no prato principal, Risoto de camarão e para adoçar, um Manjar de coco com calda de goiaba.

Na terceira opção de menu, o irresistível Finger Food nobre de polvo ou flor de brócolis, para iniciar, e na sequência, Ragu de cordeiro acompanhado de Mussolini de mandioquinha com chips. Fechando com chave de ouro, a sobremesa Dueto trufado ao molho crocante de chocolate.

Quality Hotel & Suítes São Salvador e o Cedro Restaurante estão localizados na Rua Dr. José Peroba, 244, no Stiep. As reservas para o Dia dos Namorados devem ser feitas através dos números (71) 3617-3394 ou (71) 3617-3307 ou nas redes sociais @cedrorestaurante e @qualitysaosalvador .

Restaurante Tokai Gourmet

Para o Dia dos Namorados, o Restaurante Tokai Gourmet apresenta o ‘Menu Dia dos Namorados Gourmet’. As entregas dos menus acontecerão na véspera da celebração do Dia dos Namorados, dia 11, e também no dia 12, por meio de reservas de pedidos até o dia 9 de junho, pelo WhatsApp (71) 998174-7853 e (71) 3022-7874 até às 21h.

O Menu Dia dos Namorados Gourmet oferece duas propostas com entrada, opções de prato principal e sobremesa, por R$169 com pratos quente e frios. Para esquentar o clima, de entrada, Salada Anéis de Saturno, com lascas de alface americana, anéis de lula grelhadas na chapa com fio de azeite de oliva, tomates cerejas, Lemon peper, rabanete, cebola roxa e fios de nirá, cebolinha e alho dourado.

Já nas opções frias, com pegada japonesa, uma dupla de Mini Temaki Especial, com Patê de camarão e salmão grelhados, cream cheese, molho de tomate e cebolinha, de entrada. No quesito sobremesa, duas duplas de Tokai Sweet Rolls, com base de massa harumaki com banana da terra e creme cheese, servido com canela e açúcar.

Restaurante Nozu

Para celebrar a data mais romântica do ano, o restaurante Nozu, criou um menu especial para o Dia dos Namorados. O jantar para dois conta com um Combinado especial Dia dos Namorados com 26 peças + fondue de chocolate com frutas (morangos e uvas). O menu custa R$ 199,90 e estará disponível para encomendas até o dia 09/06. Os pedidos são feitos pelo email: contato@nozu.com.br.

Coffeetown Salvador

A Coffeetown Salvador criou o menu “Para Aguçar os Sentidos” para o Dia dos Namorados. O cardápio especial, desenvolvido pela chef Karine Poggio, é uma degustação elegante em 6 etapas, que poderá ser consumido na unidade da Vitória da cafeteria-bistrô, com harmonização da Decanter Vinhos, ou em casa.

O menu é composto por 2 entradas, 3 pratos principais e uma sobremesa para compartilhar. O delicado Mil folhas de Palmito com Tartar de Salmão e Vinagrete de Ameixa Fresca e a saborosa Lambreta ao Creme e Vinho com Bacon Artesanal abrem o cardápio, que segue com Camarões Flambados, Risoto de Aspargos Trufado e Telha de Parmesão; Parmegiana de Atum (Atum Empanado, Molho de Tomate Rústico, Burrata e Pesto) e Mignon Suíno com Cebolas Assadas, Alho Poró, Dashi de Cogumelos e Maçã Verde.

Fechando a noite especial, a sobremesa traduz com leveza e equilíbrio o menu da casa, com Bombom Red Velvet, Sorvete de Queijo, Suspiros, Morangos e Farofinha de Chocolate. O jantar sai por R$ 299 (o casal). Já o menu harmonizado, com 5 vinhos servidos durante a noite, sai por R$ 219 (por pessoa). Mais informações: (71) 98344-4478 (WhatsApp).

