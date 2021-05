Dia livre de impostos: saiba quando é e como vai funcionar

Na próxima quinta-feira (27) a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo (FCDLESP) deve ofertar um dia livre de impostos. Na prática nestas 24h deve haver o desconto de até 70% em taxas no setor varejista e combustíveis

Em Belo Horizonte é esperado que o litro da gasolina fique em torno de R$ 3,50. Já no estado de São Paulo é esperado descontos nos impostos de produtos eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

Em alguns estados e cidades o dia livre de impostos deve ser mais longo, como é o caso de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque que preveem a promoção do dia 27 ao dia 29 de maio.

A lista completa de lojas que se inscreveram até agora pode ser conferida aqui. Na parte superior da tela basta clicar em “lojas participantes” e filtrar conforme a sua necessidade.

É possível filtrar por categoria, cidade e estado. Por outro lado, pode ser possível comprar em lojas de outros estados, por meio de sites com as promoções do dia livre de impostos.

Dia livre de impostos e conscientização da carga tributária

De acordo com organizadores da ação, a ideia é trazer a tona e manifestar a insatisfação quanto os impostos que pesam no custo de vida do brasileiro. Além de oferecer a conscientização desta situação.

“Para você ter uma noção: Em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto. E está em último como país que melhor retorna o dinheiro para a população.”, explica o movimento no site.

“O brasileiro trabalha em média 153 dias (5 meses) por ano só para pagar impostos. Apenas nos setores de Maquiagem e Eletrônicos as cargas tributárias são de 58% e 43%, respectivamente”, continua o texto.

O site do movimento ainda explica que para materializar essa conscientização, as lojas participantes oferecem desconto sobre os impostos e arcam com os valores que na prática seriam repassados aos consumidores.

“Assim conscientizamos os consumidores quanto ao real impacto dos impostos em suas vidas e aumentamos o seu poder de consumo por um dia”, finaliza o texto.

Medida deve estimular a economia

O presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff, ainda declarou, ao portal Brasil de Fato, que a medida deve estimular a economia e beneficiar os consumidores ao mesmo tempo.

“O DLI chama atenção para um dos principais entraves do comércio varejista: a alta carga tributária nos produtos e serviços. Com a pandemia de Covid-19, os estabelecimentos foram ainda mais afetados pelo abre e fecha. Esperamos que a data aqueça o setor e reforce a necessidade da reforma tributária”, afirma Stainoff