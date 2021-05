Diego Souza não poupa elogios ao Grêmio: “Merecíamos a vitória”

Gaúcho

Diego Souza volta a marcar e não poupa elogios ao Grêmio: “Merecíamos a vitória”



Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 16 (AFI) – O atacante Diego Souza foi importante para o Grêmio mais uma vez. Foi dele o gol de empate na virada tricolor, por 2 a 1, sobre o Internacional, neste domingo, em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Na saída de campo, ele não poupou elogios ao time do invicto Tiago Nunes.

VEJA OS GOLS DO GRE-NAL

“Jogo muito disputado, um clássico, jogo de detalhes. Tomamos no primeiro tempo, mas tivemos tranquilidade para colocar as coisas no lugar. Até tivemos chances de fazer mais. A equipe se comportou bem e merecíamos a vitória”, disse o camisa 29.

Diego Souza foi artilheiro do Brasil em 2020 com 28 gols e, na atual temporada, chegou ao 13º gol em 14 jogos pelo Grêmio, que busca o tetracampeonato estadual.

Diego Souza marcou mais um. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

PERTO DO TETRA!

Dono da melhor campanha, o Grêmio poderá decidir em casa no próximo domingo. Sem falar que o time do invicto Tiago Nunes jogará pelo empate. Ao Internacional restará vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol, a disputa será nos pênaltis.

Essa é a 15ª final entre os maiores rivais do Rio Grande do Sul. O Inter foi campeão em 1976, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014 e 2015. Já o Grêmio levantou o título em um Gre-Nal em 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010 e 2019.