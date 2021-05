Diferente e saboroso: aprenda a fazer lasanha de panqueca com brócolis e molho branco

Procurando inovar no almoço hoje? Você pode aprender a preparar lasanha de de panqueca com brócolis e molho branco. A receita da Nestlé tem o modo de preparo prático e rende até oito porções. Aprenda o passo a passo completo:

Coloque no fundo de um recipiente refratário (20 x 30 cm) um pouco do recheio, faça uma camada de panqueca, cubra com uma camada do recheio e uma camada de queijo mozarela.

Repita as camadas, finalizando com o queijo mozarela.

Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos ou até que esteja gratinada. Sirva.