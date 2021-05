Direcione Sua Narrativa Durante a Entrevista de Emprego

Direcione o seu comportamento durante a entrevista de emprego

Para direcionar assertivamente o seu comportamento em uma entrevista de emprego é fundamental que você tenha clareza sobre seus objetivos e se atente a alguns pontos importantes dentro do processo seletivo.

Por isso, trouxemos algumas dicas para que você direcione seu comportamento e sua narrativa de maneira que não fique aquém do seu potencial de mercado.

Todavia, é importante ressaltar que deve adaptar as dicas à sua personalidade, objetividade e cultura da empresa. No entanto, são dicas referentes a alguns pontos em comum que podem ajudar a diminuir a ansiedade e focar nas suas respostas.

A linguagem corporal

Se atente a sua postura corporal durante a entrevista de emprego. Por isso, evite cruzar seus braços e pernas. Bem como, se possível, deixe bolsas ou mochilas em uma cadeira ao seu lado para que não fique com os objetos em seu colo, como se estivesse se defendendo. Uma vez que essa postura passa a ideia de uma pessoa que está fechada para o que está lhe sendo dito.

Além disso, evite gesticular em excesso, bem como, caso esteja em pé, evite balançar as pernas. Já que essas são demonstrações claras de ansiedade e nervosismo.

Mantenha o foco na narrativa

É importante manter o foco na sua própria narrativa durante a entrevista de emprego. Uma vez que ao prestar atenção ao que você mesmo diz, poderá controlar melhor o seu próprio tom de voz e não se perder nas palavras.

Além disso, a sua narrativa deve ser construída de uma forma sólida, baseada em seu currículo e respeitando a ordem cronológica dos fatos.

Nesse quesito, a metodologia Star pode ajudar bastante, caso queira conferir mais detalhes sobre como esse método funciona, clique neste link.

Foco na sua objetividade

Tenha foco quanto à sua objetividade de carreira. Por isso, direcione suas respostas para as situações correlatas às quais você deseja vivenciar.

Sendo assim, descarte as situações que não são correlatas. Bem como, descarte experiências em áreas que não fazem nenhum tipo de ligação com a sua área atual.

Situações que ressaltam suas capacidades devem ser expostas

Uma vez que muitas pessoas trocam de emprego ao longo da vida e acabam, direcionando a carreira para áreas distintas.

No entanto, cabe ressaltar situações nas quais você teve que lidar com desafios, independentemente da área de atuação. Bem como, as situações podem ser oriundas de projetos sociais ou outras situações diferenciadas, como um programa de intercâmbio ou trabalho voluntário, por exemplo.