Diretor do PSG recua sobre renovação de Neymar e Mbappé: “Tudo com calma”; dupla tem contrato até 2022

O mundo do futebol foi surpreendido nas últimas semanas com o surgimento da chamada Superliga. Encabeçada por 12 dos grandes clubes da Europa e com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, como principal porta-voz da ideia, a competição seria uma "concorrente" da Champions League, mas com regras polêmicas e que foram contestadas.









No entanto, a rejeição de boa parte da torcida dos clubes envolvidos fizeram com que as equipes desistissem da ideia. Ainda irredutível, Florentino afirma que não desistiu da criação da Superliga e que deve aguardar um novo momento para dar sequência na ideia. Além disso, a janela de transferência é outro assunto muito falado ao redor do mundo.

O Paris Saint-Germain segue sua saga para convencer Lionel Messi a deixar o Barcelona e acertar sua ida para a capital franceses. Também no páreo e com a “vantagem” de ter Pep Guardiola, o Manchester City corre por fora para fazer o argentino escolher a Inglaterra como próximo destino. Ainda sem Messi, o PSG quer manter seus principais atletas.

As renovações de Neymar e Mbappé é o tema que predomina os bastidores do clube francês. Enquanto Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, está otimista com o “fico” da dupla, o gererente de futebol, Leonardo, vai na contramão e pede calma para ver um final feliz nas negociações. Em entrevista ao programa ‘El Chiringuito’, o dirigente explicou.

“Você tem que ver tudo com calma”, disse Leonardo. Em entrevista recente (e rara), Neymar tranquilizou os torcedores do PSG e disse que está próximo de ampliar seu vínculo com o clube. O contrato atual do camisa 7 e do brasileiro são válidos até junho de 2022 e a renovação deve ser até o fim de 2026.