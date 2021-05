Diretor executivo de clube da Série B é mandando esmbora

Paranaense

Diretor executivo de clube da Série B é mandado esmbora nesta segunda-feira



Após eliminação precoce no Paranaense, José Carlos Brunoro foi mandando embora pela diretoria do Coritiba

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 18 (AFI) – Com menos de seis meses no cargo, a diretoria do Coritiba optou por mandar embora o diretor executivo, Bruno Brunoro. Ele foi contratado em janeiro como pilar central do projeto comandado pelo presidente Renato Follador. Brunoro estava pressionado pela eliminação do Campeonato Estadual.

Segundo o próprio executivo, o clube tinha como objetivo o título da competição, mas caiu precocemente para o Rio Branco, no último sábado. Brunoro nem sequer esteve presente na partida disputada em Paranaguá.

Brunoro deixa o cargo de diretor executivo do Coritiba – Foto: Divulgação / Coritiba

CONTRATAÇÕES DUVIDOSAS



Algumas das diversas contratações do Coxa estão sendo bem contestadas pela torcida alviverde. O clube acumulou cinco jogos sem vitória e ficou fora dos oito primeiros colocados, ou seja, não conseguiu nem ir para a fase mata mata da competição estadual.

A SAÍDA



Após nota do clube dizer que o diretor foi desligado em comum acordo, Brunoro comentou que sua saída foi motivada pela falta de resultados e por ter opiniões diversas da atual diretoria.

“Não há concordância em muitas das decisões tomadas, isso impactaria diretamente em meu trabalho”, escreveu Brunoro.

“Como sempre fui transparente em tudo. E ter que assumir um posicionamento desconfortável neste momento acabou ocasionando por eu descontinuar meu trabalho”, concluiu.

PRÓXIMA PARTIDA



O Coxa volta a entrar em campo no final do mês, para o início da Série B contra o Avaí, no estádio Couto Pereira.

