Diretoria do São Paulo ‘ignora’ Rojas, que fica próximo do adeus; atacante é o vice-artilheiro da temporada

O torcedor do São Paulo não consegue mais esconder a empolgação pelo momento que seu time vive. Com um futebol bonito, marcação sólida e os resultados sendo alcançados, o Tricolor é um dos destaques do futebol sul-americano. Na ponta da tabela do seu grupo no Paulistão, o clube do Morumbi também domina a situação na Copa Libertadores.









Nem mesmo a insana maratona de jogos está deixando o São Paulo menos intenso. Mesclando veteranos e garotos, Hernán Crespo consegue dar o balanço perfeito para que a equipe não sinta o ritmo elevado de jogos. Na última quinta-feira (29), o Rentistas, do Uruguai, foi mais uma vítima do impiedoso Soberano, que venceu por 2 a 0 e aumentou a série de vitórias.

Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net



Ainda que a fase boa dê perspectiva de títulos, a diretoria são-paulina mantém os pés no chão em relação à saúde financeira do clube. Com política de austeridade, a gestão trabalha com cautela as permanências e as dispensas de jogadores. Em seu último mês de contrato, Rojas pode dar adeus ao Morumbi ao término do mês de maio, quando encerra seu vínculo.

Desde 2018 no clube, o equatoriano sofreu com lesões e longos períodos afastado do gramado. De acordo com o ge.com, ainda não houve nenhuma movimentação da direção no sentido de ampliar o compromisso do atleta com o Tricolor. Em 2021, o camisa 7 já anotou três gols e ocupa a vice-artilharia, atrás somente de Pablo, como quatro tentos.

“Assumimos o clube com dificuldades financeiras estabelecidas, com orçamento já determinado para esse ano. As dificuldades financeiras estão no plano de realinhamento. Nossa equipe trabalha 15h a 16h por dia envolvendo o trabalho para o São Paulo ter um horizonte”, disse Casares em entrevista coletiva na última sexta-feira (30).