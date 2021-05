Dirigente do Botafogo-SP “entrega” que Richard vai para a Ponte

Brasileiro

Dirigente de time paulista “entrega” reforço da Ponte para a Série B



Richard defendeu o Botafogo no último Paulistão e pertence ao Internacional

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 17 (AFI) – A Ponte Preta está no mercado em busca de reforços para a Série B do Brasileiro, mas só deve oficializar as contratações após a disputa da final do Troféu do Interior, cuja data ainda não foi definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

No entanto, um reforço da Ponte Preta foi revelado pelo diretor executivo de futebol do Botafogo-SP, Paulo Pelaipe. Trata-se do atacante Richard, que defendeu a Pantera no último Paulistão e pertence ao Internacional.

Richard vai defender a Ponte Preta na Série B (Foto: Divulgação/Botafogo)

“Sobre o Richard, recebi uma ligação do empresário hoje (segunda-feira) dizendo que recebeu uma proposta de um clube da Série B, que vai jogar pela Ponte Preta”, revelou o dirigente tricolor.

Richard tem 21 anos e chegou ao Botafogo por empréstimo para a disputa do Paulistão. Foram oito jogos e nenhum gol. O atacante ainda tem passagens por Vila Nova, Tondela-POR e Belenenses-POR.

A contratação de um atacante para atuar aberto pelas beiradas é uma das prioridades da diretoria pontepretana, que espera anunciar de seis a sete reforços para a disputa da Série B do Brasileiro.

A estreia da Macaca será no dia 30 de maio, contra o Brusque, às 11 horas, no Estádio Augusto Bauer.