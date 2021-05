Disk denúncia encerra festa clandestina em Penedo

O Disk denúncia da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo, que funciona por meio do número (82) 991596548, garantiu o encerramento de uma festa clandestina, que ocorria em uma chácara localizada na zona rural do município.

A festa acontecia com a participação de 27 jovens, entre homens e mulheres.

Ao receber a denúncia, uma equipe da SEMS junto com a Vigilância Sanitária Municipal e a Policia Militar, por meio do 11º Batalhão se dirigiu até o local do fato, onde foi constatado o flagrante de irregularidade.

A realização de festas está proibida pela Fase Vermelha do Protocolo de Distanciamento Social Controlado, que prevê uma série de restrições a serem adotadas pela população.

Ao chegar ao local em que ocorria o evento clandestino, a Vigilância Sanitária Municipal, com o apoio da Policia Militar realizou a notificação aos responsáveis, assim como o Termo de Inspeção.

Documentos que serão encaminhado para o Ministério Público Estadual para que sejam tomadas as medidas cabíveis com relação aos responsáveis pela infração.

Disk denúncia

De acordo com o Diretor de Especialidades Medicas da SEMS, Maciel Oliveira, a Secretaria de Saúde e o setor de Vigilância Sanitária Municipal irão intensificar o combate a festas clandestinas, com o disk denúncia tendo um papel importante nesse sentido.

O objetivo é impedir a realização desse tipo de evento irregular, no momento em que aumentam os casos confirmados de Covid-19 em Penedo, com foco também aos finais de semana, período mais propicio para o cometimento dessa irregularidade.

O combate as festas clandestinas acontece também em consonância com as novas medidas adotadas pelo Governador Renan Filho, que proíbe o acesso a praias, rios e lagos aos finais de semana, assim como proíbe também o funcionamento de bares e restaurantes durante os sábados e domingos.

O número do Disk denúncia (82) 991596548 funciona apenas por mensagem do aplicativo Whatsapp.