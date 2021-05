Dívidas em aberto? Saiba como negociá-las na Serasa

Para o cidadão que se encontra negativado com restrição no CPF, a Serasa está oferecendo uma ótima oportunidade de quitar as dívidas. A empresa de proteção ao crédito está promovendo o Feirão Limpa Nome, que pode conceder ao inadimplente um desconto de até 90% em acordos com parcelas a partir de R$ 9,99.

Como consultar as dívidas?

Caso o cidadão queira saber se está inadimplente ou não, existe a possibilidade de verificar a lista de negativados disponibilizada no site da Serasa. Sendo assim, será possível descobrir se estar com dívida em aberto. Saiba como consultar a seguir:

Acesse o site da Serasa e depois clique em “Consultar CPF Grátis”;

Na sequência, digite o número do CPF e selecione “Confirmar”;

Caso seja o primeiro acesso, faça o cadastro;

Feito isto, realize a pesquisa;

Chegará uma confirmação por e-mail ou SMS, anteriormente cadastrado;

Insira o código recebido e selecione “Confirmar código”;

Na página que abrir, todas as dívidas possíveis vinculadas ao CPF do consultor estarão expostas.

Como renegociar as dívidas?

Para fazer o acordo, acesse o site ou o aplicativo Serasa no Google Play e App Store. Também é possível negociar pelo WhatsApp: (11) 99575-2096 ou pelo telefone 0800-591-1222. Vale ressaltar que a ligação não é cobrada.

Caixa pode liberar até R$100 mil sem fazer consulta SPC/Serasa

Quem possui o seu CPF negativado poderá sofrer com inúmeras dificuldades no momento de obter o seu empréstimo nas instituições financeiras do país. Todavia, para pessoas que estão inadimplentes, a Caixa Econômica Federal liberou uma concessão de crédito livre sem consulta ao SPC e Serasa.

Segundo informações da Caixa, a modalidade de empréstimo é destinada para quem está com o nome negativado. A Caixa libera, neste caso, um crédito livre de até 100 mil reais. Para garantir o pagamento, o banco aceita o penhor de bens e o FGTS.

Mas como funciona cada um dos modelos de garantia? Confira!

Penhor

No penhor, o banco, nessa garantia de pagamento, faz penhora de um bem de valor equivalente.

Essa modalidade de garantia é um dos métodos mais acessíveis e de fácil aprovação. O valor do empréstimo, nessa condição, é calculado com base em 85% do valor de mercado do bem penhorado.

O banco aceita como penhor joias em ouro de, no mínimo, 12 quilates, metais nobres, relógios, pérolas e outros bens. Caso as parcelas não sejam pagas pelo devedor, mais inadimplência é gerada para o cliente e o penhor é leiloado.

Garantia do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no qual a Caixa é gestora de pagamentos, também pode ser utilizado como garantia de pagamento do empréstimo. Neste caso, a inadimplência das parcelas é resolvida com a retirada direta do FGTS da quantia correspondente à dívida.

Nesse modelo, o valor concedido é de 10% do saldo disponível na conta do fundo e de 40% da multa quando há demissão sem justa causa.

A empresa, para solicitação, precisa ter aderido ao serviço. Neste caso, o cidadão deverá entrar em contato com o setor de Departamento Pessoal (DP) ou de Recursos Humanos (RH) para buscar mais informações.

Como solicitar?