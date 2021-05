Do grupo de risco, Carla Diaz é vacinada contra a Covid-19 aos 30 anos

Aos 30 anos, Carla Diaz recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. A atriz, que participou do BBB 21, explicou fazer parte do grupo de risco por ter tido um nódulo maligno na tireoide descoberto no ano passado.

“Para quem não sabe, ano passado, no meio da pandemia, descobri um câncer na tireoide. Operei, graças a Deus deu tudo certo. Porém, ainda me encontro em observação médica, já que ainda tem poucos meses que fiz todo o tratamento. Com isso, pertenço ao grupo de risco da Covid-19, e hoje pude finalmente ser vacinada contra o vírus”, celebrou Carla.