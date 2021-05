Entender a importância do solo é fundamental para garantir a vida de todos os seres e elementos presentes no planeta Terra. Por isso, ele precisa de certos cuidados para garantir o cultivo de alimentos e matérias-primas.

Afinal, através do solo garantimos nossa existência, alimento, água e sequestro do carbono da atmosfera.

Desse modo, selecionamos alguns documentários que abordam a importância do solo, assim como os cuidados necessários para mantê-lo saudável e fértil.

Além disso, estudar por documentários se tornou uma maneira alternativa na preparação para o Enem e demais vestibulares. Por isso acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas!

Dicas de documentários sobre a importância do solo

Veja abaixo dicas de documentários sobre a importância do solo!

Solo fértil (2020)

O documentário reúne cientistas, ativistas e fazendeiros em prol da agricultura regenerativa, um método que visa a recuperação de ecossistemas, reequilíbrio do clima, abastecimento de água potável e garantia de alimentos para todos.

O filme mostra a devida importância do solo que tem perdido sua fertilidade em microrganismos, assim como sua capacidade de reter carbono da atmosfera, fato que contribui para o aquecimento global.

Gaia: Uma ode ao planeta Terra (2020)

O documentário conta com belas imagens ao contar sobre os 4,5 bilhões de anos da história da Terra, divididas em três partes.

Por isso, primeiro aborda a formação mineral, na formação do chão que pisamos, assim como o ar e os oceanos.

Na segunda parte, aborda-se principalmente a água e na terceira parte como aconteceu o surgimento da vida em nosso planeta.

O veneno está na mesa II (2014)

O documentário busca demonstrar que a utilização de pesticidas garante a alta produção de alimentos no Brasil, nação número no uso de agrotóxicos.

A obra mostra experiências agroecológicas por todo o país como alternativa para produção de alimentos sem a utilização de produtos químicos, que respeitem o solo, assim como os trabalhadores do campo e os consumidores.

Sinfonia do solo (2012)

O documentário mostra as origens da formação do solo, visitando países como o Havaí para demonstrar como as lavas de vulcão participaram desse processo.

Por meio de depoimentos de especialistas, imagens de microscópios e infográficos animados, demonstram como vários reinos da natureza corroboram para a absorção de nutrientes pelo solo, permitindo a manutenção da vida no planeta.

