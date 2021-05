A produção de alimentos no planeta passam por diversos processos e muitos questionamentos são realizados em torno do tema indústria alimentícia.

Afinal, para muitas pessoas a indústria alimentícia visa apenas o lucro acima de tudo e todos, não importante os impactos na saúde dos humanos e manutenção do meio ambiente.

No entanto, vale realizar uma reflexão profunda sobre qual a relação das grandes indústrias e dos humanos desde a produção até a hora que os produtos estão prontos para o consumo.

Dessa maneira, selecionamos documentários que abordam a indústria alimentícia em várias frentes e como os seres humanos e o meio ambiente acabam impactados pela produção em massa.

Dicas de documentários sobre a indústria alimentícia

Cowspiracy: O Segredo da Sustentabilidade

O documentário tem como objetivo mostrar os efeitos negativos da agropecuária no planeta, alinhado ao aumento dos gases do efeito estufa, desmatamento, extinção de animais e outros problemas ambientais ocasionados pela prática.

Através desses impactos, o filme dirigido por Leonardo DiCaprio, realiza diversos questionamentos sobre a falta de posicionamentos das grandes empresas e grupos ambientais acerca do assunto.

O Brasil é um dos países citados no documentário, justamente pela sua importância na produção agropecuária em escala global.

What the Health

O documentário What the Health investiga as relações entre a indústria farmacêutica e alimentícia, e como elas estão ligadas às decisões de governos.

Desse modo, o filme busca demonstrar como o consumo de alimentos de origem animal pode estar relacionado com uma série de doenças.

Food Inc.

O documentário levanta várias críticas ao consumo e o modo como os alimentos são produzidos.

No doc busca-se demonstrar a relação das empresas com o lucro e produtividade a qualquer custo, assim como o maltrato de animais, o impacto dos alimentos processados na saúde humana, tal qual a cultura do fast-food presente em vários cantos do planeta.

Fed Up

O documentário foca na questão da obesidade e como a indústria alimentícia pode interferir nessa condição. Assim como questiona o consumo excessivo de açúcar em alimentos processados, tal qual a falta de posição de órgãos governamentais.

Além disso, o filme mostra alguns casos, como a redução de verba para alimentos em escolas imposta pelo governo americano nos anos 80.

Nesse contexto, as redes de fast-food acabaram ganhando muito espaço no mercado. Por isso influenciaram diretamente os índices de obesidade e diabetes entre jovens e crianças.

