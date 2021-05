Dois anos depois, TEDxRioVermelho retorna e abre vagas para processo seletivo

O TEDxRioVermelho está de volta e será realizado este ano em Salvador. O evento é uma versão local do TED Talks, uma das maiores organizações sem fins lucrativos do mundo, que ajuda pessoas a compartilhar ideias através de conversas. A última edição realizada foi em 2019 com personalidades baianas, como o ator e apresentador Érico Brás e a empreendedora Karine Santos, que entrou para a lista da Forbes Under 30 através do seu empreendimento social. Por causa da pandemia da COVID-19, não foi possível realizar a edição no ano passado.

Neste ano, o projeto abre vagas para processo seletivo em três áreas de conferência: Comunicação, Talks e Produção. Em breve também serão divulgadas vagas para Captação, Finanças e TI.

A área de Comunicação é a responsável pela divulgação, interação e manutenção das mídias sociais do evento, no seu pré, durante e pós. Além disso, é o segmento responsável pela fotografia e vídeo do evento. Para esta área, três vagas estão abertas: assessor(a) de redes (social media); de imprensa; de design gráfico; de edição de vídeos.

Para Talks, o compromisso está na busca, captação, acompanhamento, treinamento do padrão TEDx e curadoria dos palestrantes (escolhidos e convidados). Para esta área resta apenas uma vaga aberta para assessoria.

A área de Produção é responsável por providenciar todo o necessário para a produção do evento TEDxRioVermelho, incluindo logística, técnica, artística e as outras demandas de produção para que o evento possa ocorrer. Para Produção, estão abertas três vagas para assessor(a) técnico(a); de logística; artístico(a).