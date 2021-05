dois grupos recebem parcela nesta terça (25). Veja quais

Mais dois grupos de cidadãos irão receber a segunda parcela do Auxílio Emergencial nesta terça-feira (25). Tratam-se portanto dos informais que nasceram no mês de agosto e dos usuários do Bolsa Família que possuem o 6 como algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS).

Os informais que nasceram em agosto irão receber esse dinheiro via conta digital da Caixa. Assim, eles só poderão movimentar esse dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Ainda de acordo com o calendário, essas pessoas só poderão sacar o dinheiro nas agências no próximo dia 11 de junho.

Até lá, esses beneficiários podem movimentar esse dinheiro para fazer uma série de pagamentos ou até compras, mas sempre de maneira digital. Dá para pagar boletos, fazer algumas aquisições pela internet ou até mesmo comprar em estabelecimentos físicos que aceitem o benefício pela maquininha.

Os usuários do Bolsa Família recebem esse dinheiro de forma direta. Assim, ao contrário dos informais, essa parte da população só precisa ir para a agência para pegar o montante. Eles, no entanto, possuem a opção de fazer a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

No caso de quem recebe o Bolsa Família, o calendário de pagamentos é o mesmo que eles seguiam antes do início do Auxílio Emergencial. Na prática, quase nada muda para eles neste processo de repasse. Apenas o nome do programa e o valor que eles recebem mudou.

Auxílio Emergencial

De acordo com o Ministério da Cidadania, o novo Auxílio Emergencial está pagando quatro parcelas. Dessas, eles pagaram uma por completo e estão no meio dos repasses da segunda. Falta portanto a liberação do dinheiro de mais duas parcelas.

Como os pagamentos começaram em abril, então o programa deve chegar ao fim no próximo mês de julho. Ainda não há, no entanto, uma definição sobre isso. É que parte do Governo Federal quer prorrogar esse benefício por mais alguns meses.

Parte do Congresso concorda com essa ideia. Parlamentares estão até fazendo pressão para que o Governo anuncie logo essa prorrogação. E eles querem que o programa se estique até o próximo mês de novembro. O Ministério da Economia está analisando essa proposta.

Novo Bolsa Família

Caso essa prorrogação aconteça de fato, haverá um impacto na construção do novo Bolsa Família. A ideia inicial do Ministério da Cidadania era pagar esse novo benefício a partir do próximo mês de agosto, ou seja, assim que os pagamentos do Auxílio chegassem ao fim.

Dessa forma, se os pagamentos do Auxílio só terminarem em novembro, o novo Bolsa Família só vai chegar em dezembro, ou seja, no final deste ano. Até lá, no entanto, só o que se sabe é que o Governo vai seguir com os pagamentos deste Auxílio Emergencial.

Os valores deste ano variam entre R$ 150 e R$ 375 a depender de cada caso. Veja abaixo o calendário do dia.

Liberações do Auxílio Terça-feira (25)