Dortmund atropela Kiel e pega o Leipzig na final da Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund atropelou o surpreendente Holstein Kiel por 5 a 0, neste sábado (1), no Signal Iduna Park, pela semifinal da Copa da Alemanha e agora vai enfrentar o RB Leipzig na decisão valendo o título.

Erling Haaland, artilheiro do time na temporada, foi poupado e não ficou nem no banco de reservas.

Na etapa inicial, chuva de gols para o Dortmund, que foi muito superior durante todo o primeiro tempo e não deu chances para o rival da segunda divisão do país. Logo aos 15 minutos, após bela jogada de Sancho, Reyna finalizou com força e abriu o placar. Dez minutos depois, a bola sobrou para Reyna, novamente, marcar para o Dortmund.

Depois de fazer o segundo, logo veio o terceiro com Reus. Hazard aproveitou a falha da defesa do Kiel, roubou a bola, e aos 34 minutos, fez o quarto do Borussia Dortmund e o seu primeiro na partida. Para sacramentar a goleada ainda na primeira etapa, Sancho rolou e Bellingham acertou um belo chute de fora da área.

Com o jogo praticamente definido na primeira etapa, os Borussians administraram a boa vantagem durante o segundo tempo. O Dortmund continuou no campo de ataque e os visitantes não demonstraram nenhum sinal de reação.

Aos 25 minutos, Morey sofreu uma lesão preocupante e deixou o campo chorando após torcer a perna na altura do joelho. O time da Muralha Amarela ainda quase fez o sexto gol, quando o ex-flamengo Reinier, aos 41 minutos, chutou colocado, de esquerda, para boa defesa do goleiro Dähne.

O Borussia busca seu quinto título contra o Leipzig no dia 13 de maio, às 15h45 (de Brasília). Antes da final, os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão.

O Dortmund é o quinto colocado da Bundesliga, com 55 pontos, e tem chances de classificação para a Champions League. Entretanto, o time comandado por Terzić vê na Copa da Alemanha sua única chance de conquistar um título na temporada. A última vez em que o clube ganhou a competição foi em 2016-2017, quando venceu o Eintracht Frankfurt.

O Holstein Kiel é o atual quarto colocado na segunda divisão do Campeonato Alemão e ainda tenta o acesso para a primeira.