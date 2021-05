Duas doses de AstraZeneca podem ter até 90% de efetividade contra Covid-19

— Os dados são impressionantes — diz Mauro Schechter, professor titular de Infectologia da UFRJ — Em especial por envolver tanta gente, ser um dos países com melhor serviço de saúde pública do mundo, que testa a beça, é muito informatizado, além de ser o berço da epidemiologia.

A PHE disse que as descobertas preliminares são as primeiras de seu tipo sobre a efetividade de duas doses de AstraZeneca em um ambiente do mundo real, mas advertiu que tinha “pouca confiança” nas descobertas e que os resultados seriam inconclusivos até que mais evidências fossem reunidas.

A vacina de Oxford-AstraZeneca é a maior aposta do governo do presidente Jair Bolsonaro, que fechou contrato de compra com previsão de transferência de tecnologia do imunizante para produção no país pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).