Duelo contra o Noroeste pode praticamente rebaixar o Fantasma

Paulista

Batatais x Noroeste – Duelo pode praticamente rebaixar o Fantasma da Mogiana



Na vice-lanterna com apenas nove pontos, e técnico demitido na véspera, Batatais encara o líder Noroeste

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Batatais, SP, 19 (AFI) – O desesperado e praticamente rebaixado Batatais, recebe o líder Noroeste nesta quinta-feira. O jogo será realizado no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Siqueirão, às 17h. Vivendo momento completamente oposto, a partida é válida pela 13° rodada do Campeonato Paulista Série A3.

Enquanto o Fantasma da Mogiana amarga a vice-lanterna com apenas nove pontos conquistados, o Noroeste vem se demonstrando um do melhores times da competição desde que o campeonato começou. O Norusca já somou 21 pontos.

Alecsandro, o Alecgol, é uma das principais armas ofensivas do Norusca – Foto: Bruno Freitas / Noroeste

DESFALQUE

Para pegar o Noroeste, o técnico Luciano Baiano não poderá contar com o goleiro Felipe Ramos que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Olímpia. Com isso, entra Rafael Betiol. Do mais, a equipe provavelmente estará completa somente com alguma dúvida no ataque: a possível entrada de Fabrício Gonçalves no lugar de Gabriel Braga.

TREINADOR DEMITIDO NA VÉSPERA



Nesta tarde de quarta-feira, o treinador Luciano Baiano entrou em acordo com a diretoria do Fantasma e deixou o comando técnico da equipe. O auxiliar Edmilson Pereira, irá comandar a equipe neste final de campeonato.

NOVIDADE NO NORUSCA



Também na véspera do jogo, o Norusca anunciou mais um reforço para elenco. O zagueiro Gabriel Teixeira, de 19 anos, irmão mais novo do também zagueiro Guilherme Teixeira, capitão da equipe.

É o primeiro contrato profissional que o jovem assina, o jogador já está a disposição do técnico Luiz Carlos Martins, e falou em sua apresentação ao clube.

“Estou realizando um sonho de infância, chegar ao profissional e ainda jogar ao lado do meu irmão”, disse