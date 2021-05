Sul-Americana

SUL-AMERICANA: Dupla argentina e Peñarol avançam; Bahia e Corinthians se despedem



Organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), a competição tem cobertura completa pelo Portal Futebol Interior

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Seis partidas movimentaram as disputas da sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira (26). Destaque para as classificações de Rosário Central-ARG, Independiente-ARG e Peñarol-URU. Mesmo eliminado, o Corinthians goleou o River Plate-PAR e se despediu com estilo.

No Grupo B, em que os dois jogos foram disputados no começo da noite, quem se deu bem foi o Indepediente-ARG que tinha uma missão tranquila diante do Guabirá para carimbar o passaporte para às oitavas de final e foi o que aconteceu. Em casa, o time argentino venceu por 1 a 0 e avançou como lider da chave com 14 pontos.

BAHIA FORA

Pelo mesmo grupo, Bahia e Montevideo City fizeram um jogo bastante movimentado, cheio de gols e cartões. Mas, mesmo jogando em Pituaçu em Salvador, o time brasileiro acabou derrotado por 4 a 2.

Os dois se despedem da competição internacional. Os baianos fecharam a participação em terceiro da chave, com oito.

TIMÃO DE FORA

Na outra chave envolvendo brasileiros, quem se deu bem foi o Penãrol. Isso porque, já eliminado, o Corinthians deu uma forcinha para o time uruguaio, que só empatou sem gols com o Sport Huancayo-PER e avançou em primeiro com 13 pontos.

Já o Timão que fez 4 a 0 no River Plate-PAR, na Neo Química Arena, ficou em segundo com dez, assim como seu rival.

Por fim, no Grupo A, a situação foi bastante parecida. Já eliminado, o San Lourenzo-ARG venceu o Huachipato-CHI, por 3 a 0 e ajudou o seu compatriota, Rosario Central-ARG a garantir classificação mesmo com um empate sem gols diante do 12 de Octubre-PAR.