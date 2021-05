‘Durou pouco, mas foi tão intenso, fez-se eterno’, diz marido de Paulo Gustavo

“Eu tive a sorte de viver com o cara mais especial DO MUNDO! Durou pouco, mas foi tão intenso, fez-se eterno”. A frase foi dita pelo marido e pai dos dois filhos de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, no seu perfil do Instagram, um dia depois da morte do humorista. Ao lado de Paulo Gustavo há 7 anos, Bretas diz estar “ansioso” para “aplausaço” ao ator e as vítimas da Covid-19 marcada para às 20h.

Nas publicações, o dermatologista agradece pelas manifestações de carinho e amor e às mensagens que foram enviadas. Ele também lamenta o fato de a Beyonce, grande ídola do comediante, não ter tido a “honra de conhecer esse brilho em vida [Paulo Gustavo]”. Thales ilustrou sua mensagem com uma foto do site oficial da célebre cantora, que publicou uma foto do humorista, escrito “Paulo Gustavo, descanse em paz”.

Ainda na madrugada desta terça-feira, dia da morte do ator, Bretas já havia feito uma publicação em homenagem ao marido. Em uma emocionante despedida, o médico confessa que ainda não conseguiu processar tudo o que houve. “Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente…”, escreveu, num trecho da postagem.