“É bem possível que ele vá”; repórter informa que Grêmio consegue convencer Flamengo e está próximo de contratar reforço

Após a chegada de Tiago Nunes, a diretoria do Grêmio vem monitorando o mercado para encontrar novas oportunidades de negócio. Nomes estão sendo analisados internamente e o técnico participa diretamente do planejamento. O elenco gremista é considerado qualificado, mas que ainda precisa resolver algumas pendências.









E um velho conhecido do comandante pode pintar muito em breve o Tricolor Gaúcho. Segundo o repórter Gustavo Henrique, da imprensa carioca, as tratativas para contratar Léo Pereira foram retomadas e existe sim uma boa chance de o zagueiro desembarcar em Porto Alegre.

A princípio, o Flamengo disse que não liberaria o jogador para um rival direto na briga por títulos. No entanto, após o defensor faltar treino e ser flagrado em uma festa clandestina aglomerado, a situação do atleta no Ninho do Urubu ficou insustentável e dificilmente ele voltará a jogar pelo Rubro-Negro.

O repórter deu mais detalhes do possível acerto: “(…) As condições econômicas serão conversadas. É bem possível que ele vá por empréstimo de um ano e o Flamengo dê um percentual para o Grêmio caso ele seja negociado nesse período. (…) Possibilidade real. As coisas vêm evoluindo nesse sentido depois da indisciplina do Léo Pereira (…)”, noticiou.

O defensor também acredita que o melhor nesse momento é respirar novos ares e trabalhar com Tiago Nunes novamente é algo muito bem visto pelo atleta. No Athletico-PR, ele viveu grande fase com o treinador e isso fez com que o Flamengo investiste mais de R$ 30 milhões em sua contratação.