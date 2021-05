E-Commerce No Empreendedorismo – Desafio e Oportunidade

E-commerce é um desafio ou uma oportunidade no empreendedorismo atual?

Empreender em e-commerce pode ser um desafio para muitos entrantes no empreendedorismo. Por isso, é importante se atentar a alguns pontos fundamentais, no que diz respeito à análise de um comércio eletrônico para uma devida implementação.

Primeiramente, é importante que o desenvolvimento do site seja feito de uma forma otimizada e atualizada para que o site seja responsivo e tenha uma boa usabilidade.

Processo de compra deve ser rápido e eficiente

Além disso, é importante que o processo de compra não seja interrompido por falhas. Bem como, o site deve entregar uma forma de pagamento otimizada e atualizada.

Sendo assim, esses detalhes são pertinentes para a análise do empreendedor que pretende atuar através de um e-commerce. Além disso, a maneira como as informações são disponibilizadas para o cliente e a precificação devem estar bem claras, assim como a resolução das imagens.

Frete, estoque, marketing digital e outros pontos

É fundamental que o empreendedor de e-commerce verifique a sua gestão de estoque, já que para atrair clientes é necessário ter o produto para a pronta entrega. Também são fatores importantes ao comércio eletrônico: o frete, marketing digital, fidelização do cliente, atendimento, dentre outras questões.

Todos esses pontos são importantes para que o funil de vendas da empresa seja direcionado sem nenhum gargalo no processo. Uma vez que o marketing digital visa atrair novos visitantes que devem ser transformados em leads e, posteriormente, em vendas.

Atuação estratégica é fundamental

Todavia, para que esse fluxo ocorra, a empresa precisa ter uma estratégia abrangente. Sendo assim, o empreendedor deve realizar a gestão do seu estoque e o frete deve ser atrativo para o cliente, já que uma das causas dos carrinhos abandonados nos e-commerces é exatamente a precificação do frete quando o cliente vai finalizar a compra.

Por isso, o empreendedor deve procurar negociar com as transportadoras, por muitas vezes, deve contratar mais de uma para que possa oferecer melhores prazos e preços de entrega para o cliente.

Fidelização orgânica e oportunidade de sucesso

Além disso, a fidelização do cliente pode ocorrer por meio de diversas promoções e ações de vendas. Sendo assim, o atendimento ao cliente é fundamental para que haja a fidelização do cliente no mercado atual.

É mais importante que o empreendedor consiga reter um cliente do que exatamente atrair novos, pois são muitos entrantes no mercado, e essa concorrência estimula o cliente o tempo todo para que ele troque de produto ou serviço .

Além disso, todas as vertentes devem ser amparadas estrategicamente, de forma que a empresa valorize a sua marca no mercado e seja orgânica na rotina do cliente. No entanto, embora sejam muitas as análises, empreender em e-commerce no mercado atual é uma oportunidade de sucesso para o empreendedor que atua de maneira preparada.