É o amor: noivas, Marcella Ricca e Vitória Strada fazem tatuagens iguais

Juntas há cerca de dois anos e noivas desde o reveillon de 2020, Marcella Ricca e Vitória Strada resolveram dar mais um passo no relacionamento e fazer uma tatuagem de casal. Elas escreveram “rawn”, que, segundo elas, quer dizer “eu te amo”.

“Rawr significa “eu te amo” em dinossaurês”, escreveu Vitória Strada na legenda. “Eu te amo em dinossaurês e em todas as línguas”, respondeu Marcella.

Em entrevista recente, elas falaram sobre a exposição do relacionamento e sobre as mensagens carinhosas que recebem dos internautas. “Se hoje estamos falando de amor, compartilhando nossa história, recebendo carinho das pessoas, sendo convidadas como casal e falando de quebra de preconceito no maior programa de TV aberta do país, é porque muitos vieram antes de nós para abrir esse espaço. Eles ajudaram a construir a realidade que vivemos hoje, que é melhor que já foi, mas ainda extremamente distante do sonho”, apontou Vitória.

Confira a tatuagem: