Economize na feira: confira alimentos da safra de maio

É cada vez mais caro comer no Brasil. Só neste ano, de janeiro a abril, hortaliças e verduras já acumulam alta de mais de 10% e as frutas têm mais de 3% de inflação acumulada. Neste cenário, é importante estar atento às safras do mês para economizar e garantir alimentos mais frescos. As informações são do Jornal Extra.

Segundo Rozana Moreira, engenheira agrônoma e chefe da divisão técnica do Ceasa-RJ, afirma que o preço está ligado à variedade do alimento. “Geralmente, os produtos da época estão em fase de colheita, tem muito na lavoura, então a oferta é alta e o preço tende a cair. É por isso que são mais baratos”, explica.

Confira a lista de alimentos que tem grande variedade durante o mês de maio:

– Abacate

– Acerola

– Banana

– Caqui

– Carambola

– Cenoura

– Kiwi

– Jaca

– Laranja

– Maça

– Pera

– Uva

– Tangerina

– Abóbora

– Batata-doce

– Cará

– Cebola

– Chuchu

– Mandioquinha

– Jiló

– Nabo

– Quiabo

– Ervilha

– Alho-poró

– Almeirão

– Agrião

– Espinafre

– Louro

– Repolho roxo

– Repolho verde

– Salsa