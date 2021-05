Edenílson comemora classificação e já projeta duelo pela Libertadores

O Internacional goleou o Juventude por 4 a 1 neste sábado, resultado que garantiu a classificação do time de Miguél Ángel Ramírez para a final do Gauchão. Em entrevista após o jogo, Edenílson afastou a preocupação com uma possível lesão e já projetou o duelo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores.

“Acho que não preocupa, virei o tornozelo um pouco. Por precaução acho que o professor quis tirar. Ficamos felizes com a classificação, equipe de parabéns. Agora viramos a chave para a Libertadores. Não vai ter jogo fácil, vamos nos preparando, as competições estão se afunilando e começarão outras. Temos um grupo forte para isso”, afirmou o volante, que marcou um dos gols do Inter neste sábado em cobrança de pênalti.

O Colorado joga contra o Deportivo Táchira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça-feira, às 19h15. Já as finais do Campeonato Gaúcho serão nos dias 16/05 e 23/05. Grêmio e Caxias se enfrentam neste domingo para disputar a outra vaga.