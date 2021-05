Eder volta e Crespo testa São Paulo com possíveis 3 alterações contra o Corinthians; veja time

O técnico Hernán Crespo deve promover, neste domingo (02), uma escalação forte para o clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Com o objetivo de vencer pela 1ª vez na arena do rival, o São Paulo não deve poupar titulares pensando em Libertadores, até porque o início no torneio sul-americano foi o melhor possível – duas vitórias em dois jogos até aqui, o que dá tranquilidade à equipe.









Após receber de volta Gabriel Sara à disposição na última sexta-feira (30), Crespo teve o retorno de Eder na última atividade antes do Majestoso. O atacante se recupera de dores no músculo posterior da coxa esquerda e participou de parte da atividade no CT da Barra Funda. De acordo com o São Paulo, ele não está ainda 100% na parte física, mas pode estar no banco de reservas.

A tendência é que Crespo mantenha o ataque com Luciano e Pablo, esse último que tem tido um começo de temporada espetacular com 4 gols. O camisa 9, inclusive, deixou sua marca no triunfo contra o Rentistas na última quinta (29) no Morumbi.

Da escalação tradicional que vem usando na Libertadores, Crespo pode dar mais chances neste domingo a Igor Gomes, exatamente na criação na vaga de Benítez, camisa 8 do São Paulo.

Igor Gomes pode ser titular em clássico contra o Corinthians (Foto: Sebastião Moreira-Pool/Getty Images Brasil)



Outra alteração pode ser a manutenção de Miranda na linha de três zagueiros junto de Arboleda e Bruno Alves. Rodrigo Nestor deve ter nova oportunidade também no meio no lugar de Liziero, que tem sido escolhido para iniciar os jogos no torneio sul-americano.

Neste contexto, Crespo deve mandar a campo um São Paulo com:

Volpi; Arboleda, Miranda (Léo Pelé) e Bruno Alves; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo; Luciano e Pablo.