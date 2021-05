Edição online do ‘Mercado IAÔ’ reuni Margareth Menezes, Gilsons e mais; veja a programação

Um dos eventos mais concorridos do verão baiano, a nova edição do ‘Mercado IAÔ’ será online e terá a participação de Margareth Menezes, da banda Gilsons, entre outros. O evento será nos dias 15 de 16 de maio, às 17h, com transmissão pelo youtube.

No sábado (15), as atrações serão Margareth Menezes, Maya e Damares Teçá, além da banda Gilsons, composta pelo filho de Gilberto Gil, João Gil, e pelos seus netos Francisco Gil (filho de Preta Gil) e João Gil (filho de Nara Gil); Guedez (filho de Alexandre Guedes). Já no domingo (16), Marcelo Jeneci vai dividir o palco com a Banda Lambreta, Josyara, Gravnave e Fatel.

Além de música, a programação conta com a exibição de vídeos com microempreendedores apresentando produtos de gastronomia, moda e artesanato.

Em cinco edições, a cantora Margareth Menezes recebeu artistas de peso no palco do evento, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Lenine, Chico César, Carlinhos Brown, Moraes Moreira, Elba Ramalho, Mariene de Castro e Alceu Valença.

Desde a sua primeira edição, em 2014, o Mercado IAÔ se consolidou como um grande evento musical da cidade, mas também como projeto incentivador do empreendedorismo e do resgate da identidade cultural da Bahia.