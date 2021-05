Eduardo Souza vê jogo aberto e times buscando a vaga na Sula

Sul-Americana

Técnico do Atlético-GO vê jogo aberto e times “buscando a classificação” na Sula



Dragão pegará o Newell’s Old Boys no El Coloso del Parque, em Rosario, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília)

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 24 (AFI) – Newell’s Old Boys e Atlético-GO sonham com a classificação, mas não dependem mais apenas de si na Copa Sul-americana. Argentinos e brasileiros farão confronto direto no El Coloso del Parque, em Rosario, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília). É preciso vencer e secar.

“Vai ser muito complicado, mas muda a característica por eles também terem chance de classificação. Eles vão propor o jogo, vão em busca da vitória, acredito em um bom jogo, um jogo aberto e com as duas equipes buscando a classificação”, disse o técnico Eduardo Souza.

O Atlético ocupa a vice-liderança com nove pontos, dois a mais do que o Newell’s Old Boys que também sonha com a vaga, apesar da terceira colocação. A liderança, com dez pontos, é do Libertad, que visitará o chileno Palestino, lanterna e dono de apenas um ponto.

Rumo à classificação? (Foto: Comunicação / ACG)

DESFALQUE RUBRO-NEGRO!

O treinador não poderá contar com o suspenso meia João Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Matheus Oliveira e André Luís brigam pela vaga. O segundo deverá ser escolhido.

“A equipe do Newell’s, em termos de tradição, é a mais forte do grupo. Sabemos que vai ser um jogo muito pegado, eles têm chances de classificação. Para alguns, pode ser uma chance remota, mas tenho certeza que lá dentro eles acreditam na classificação”, completou Eduardo Souza.

Na fase de grupos, apenas o líder de cada chave avançará. Os classificados pegarão os terceiros colocados da Libertadores. Das oitavas de final até as semifinais serão jogos de ida e volta, com gol qualificado. A final será disputada em partida única e campo neutro.