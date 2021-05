Elaboração do Currículo Como Um Diferencial

Elaboração do currículo pode ser um diferencial

A maneira como o candidato elabora o seu currículo pode ser um diferencial para que se destaque dos demais e seja convidado para uma uma entrevista de emprego. Por isso, trouxemos algumas dicas para que você possa elaborar seu currículo de maneira direcionada.

Primeiramente, é importante que você direcione o seu currículo. Sendo assim, o documento deve ter uma aparência sucinta e conter informações claras.

Dados pessoais

É importante inserir os seus dados pessoais de forma sucinta, bem como, os seus dados de contato devem estar atualizados.

Além disso, não insira números de documentos ou filiação, pois esse tipo de dado pessoal só é pertinente no momento da contratação do funcionário.

Objetivo

O objetivo na construção do currículo deve estar o mais esclarecido possível. Por isso, é importante que coloque as informações como o seu cargo e posteriormente a área.

No entanto, caso você não tenha certeza do enquadramento do seu cargo, insira apenas a área de atuação. Por exemplo, se você já atuou como analista e assistente de forma não linear, assim, aceitaria qualquer uma dessas posições no momento.

Resumo de currículo

O resumo do currículo pode ser colocado, principalmente para as pessoas que não possuem experiência no mercado. Bem como, para pessoas que ficaram muito tempo na mesma empresa.

No entanto, na descrição das atividades, quando for informar suas experiências, deve inserir os pontos fortes de cada uma, caso as tenha.

Uma vez que muitos candidatos inserem informações relevantes no resumo do currículo e não as descrevem na descrição de suas atividades por empresa, esse é um ponto importante para a análise do selecionador.

Descrição de suas atividades profissionais

A descrição da sua trajetória profissional deve ser inserida de forma cronológica inversa. Ou seja, sempre comece pela atual ou última, até as anteriores.

Informe sempre o período de atuação da empresa, bem como se houve promoções ou alterações relevantes. Bem como, descreva um resumo de suas atividades principais.

Carreira profissional

Já a descrição de sua carreira acadêmica pode ser inserida de forma mais sucinta do que a descrição de sua trajetória profissional.

Todavia, a ordem cronológica deve ser a mesma. Outro ponto muito importante, caso você seja um estudante deve informar a previsão de término do seu curso e a modalidade de estudo, se EAD, presencial ou semipresencial.

Além disso, é importante que não se utilize fontes muito chamativas ou letras muito grandes. Pois, o mais importante é que você seja objetivo dentro da construção do seu currículo, já que ele será a base a ser explorada em uma posterior entrevista de emprego.