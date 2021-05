Elasticidade capilar: entenda o que pode causar a quebra dos fios

Cabelos com força e elasticidade comprometidas costumam precisar de atenção especial no que diz respeito a cuidados de reparos. Entre os procedimentos que ajudam na recuperação parcial dos fios (uma vez que a reparação total é improvável), as hidratações, as cauterizações e as queratinizações são as escolhas principais. Cuidados em casa com produtos suaves e protetores (silicones e produtos sem enxague), devem ser realizados sempre.