Elche perde pênalti no fim, Atlético de Madrid vence fora e mantém a liderança de LaLiga

O Atlético de Madrid se recuperou da semana do pesadelo e voltou a vencer em LaLiga. Após ter chances reais de perder liderança, o time de Diego Simeone venceu o Elche neste sábado (1º), por 1 a 0, dentro do Estádio Martínez Valero, e se manteve na ponta da tabela.

O gol da partida foi marcado por Llorente, ainda no primeiro tempo da partida.

Com a boa vitória fora de casa, o Atleti se manteve líder do Campeonato Espanhol, chegando aos 76 pontos na classificação, cinco a mais do que o rival Real Madrid, que ainda enfrenta o Osasuna neste sábado.

Já o Elche, que briga contra o rebaixamento nesta temporada, permanece na zona de descenso, na 18ª colocação, com apenas 30 pontos em 34 rodadas.

Atleti começa com blitz

Se na primeira vez ele perdeu, a segunda foi para as redes. Aos 15 minutos, após ataque veloz pela direita, Llorente recebeu e deu o passe à frente para o uruguaio. E o centroavante teve apenas o trabalho de desviar para o gol.

A comemoração, no entanto, foi em vão. Na revisão, o lance foi anulado com a ajuda do VAR por impedimento do atacante.

Intenso, o Atleti conseguiu seu gol ao melhor estilo ‘jogador apelão no FIFA’: jogada de linha de fundo, cruzamento para o meio. Após jogada individual pela esquerda, Carrasco achou Llorente na marca do pênalti.

O camisa 14 encheu o pé, e ainda contou com desvio em Josema para matar o goleiro Gazzaniga, abrindo o placar aos 23 minutos.

Após o início intenso, o time de Simeone diminuiu o ritmo quando conseguiu seu gol, mas ainda assim seguiu flertando com o ataque.

Os visitantes ainda poderiam ter a chance de ampliar o placar nos acréscimos após o árbitro marcar pênalti de após toque de mão de Diego González. Com a revisão no VAR, no entanto, a marcação foi anulada.

Elche fica na trave

Assim como no primeiro tempo, Suárez voltou a balançar as redes logo no começo da etapa complementar, mas novamente teve seu gol anulado após a arbitragem pegar o impedimento no lance.

Precisando da vitória para se manter na briga pela permanência na primeira divisão, o Elche partiu para o ataque em busca do gol. E tanta pressão deu resultado aos 44 minutos.

Após cobrança de falta na grande área, o árbitro marcou o pênalti em toque de mão de Llorente.

Na cobrança, Fidel tentou tirar de Oblak e acabou carimbando a trave, desperdiçando a chance de deixar tudo igual no placar.

Marcos Llorente comemora gol pelo Atlético de Madrid Getty Images

E agora?

Após a partida deste sábado, o Elche volta a campo pelo Campeonato Espanhol já na próxima sexta-feira (07), contra a Real Sociedad, no Estádio Anoeta.

Já o Atlético de Madrid terá pela frente o grande clássico contra o Barcelona, que já está sendo tratada na Espanha como uma espécie de decisão de LaLiga. O duelo será disputado no Camp Nou, no próximo sábado (08).

ELCHE 0 X 1 ATLÉTICO DE MADRID

GOLS: Marcos Llorente (23′) para o Atlético de Madrid

ELCHE: Gazzaniga; Palacios (Barragán), Calvo, González e Josema (Romero); Gutiérrez, Marcone (Josan), Morente (Piatti) e Fidel; Milla (Nino) e Boyé;

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Savic, Giménez (Felipe) e Hermoso; Trippier, Lemar (João Félix), Kondogbia e Llorente; Correa (Koke), Carrasco e Suárez (Saúl);