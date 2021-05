Ele não para! Aos 42 anos, Fábio Bilica acerta com Forte Rio Bananal

Ele não para! Aos 42 anos, ex-zagueiro da Seleção acerta com clube capixaba



Acertado com o Forte Rio Bananal, ele se apresentará ao elenco em 14 de junho para o Capixabão Série B

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio Bananal, ES, 20 (AFI) – Fábio Bilica tem 42 anos, mas não pensa em pendurar as chuteiras. Depois de defender o Fluminense de Feira no início do ano, o zagueiro acertou com o Forte Rio Bananal para a disputa da Série B do Campeonato Capixaba.

“Fábio Bilica é o novo zagueiro para a temporada 2021 no Capixabão Série B”, diz a postagem do clube nas redes sociais.

Fábio Bilica tem novo clube. (Foto: Reprodução)

MAIS DE BILICA!

Fábio Bilica foi revelado pelo Vitória e passou por Goiás, Grêmio, antes de se aventurar no futebol internacional, rodando pela Itália, Portugal, Romênia, Turquia, até retornar ao Brasil para defender o Auto Esporte-PB.

O zagueiro jogou também por São Paulo Crystal, Atlético Cajazeirense, Batatais, Miramar e América de Pedrinhas. Vale lembrar que ele foi convocado para defender a seleção brasileira nas Olimpíadas de Sidney em 2000.