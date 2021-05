Paulista

Fora da Sula e eliminado pelo Palmeiras, Corinthians demite Vagner Mancini



Diretoria do Timão corre contra o tempo para fechar com um substituto antes do início do Brasileirão

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 16 (AFI) – CAIU! Grande parte da Fiel Torcida recebeu a notícia que tanto esperava. Vágner Mancini não é mais técnico do Corinthians! Também pudera! Eliminado precocemente da Sul-americana e, neste domingo, presa fácil diante do eterno rival Palmeiras. Mancini, há tempos, causava a ira nas arquibancadas, entre os jogadores e também nos bastidores.

“O futebol nos obriga a fazer mudanças. Entendemos que o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, vamos conversar com toda a diretoria e anunciar o novo treinador”, afirmou Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

A pressão aumentou após o clube paulista ser humilhado pelo Peñarol, por 4 a 0, e cair com duas rodadas de antecedência na Sula. A queda mais recente foi em plena Neo Química Arena para o Palmeiras, que não teve dificuldade para fazer 2 a 0 e chegar à final em busca do bi.

PRESIDENTE ‘EXPLICA’ A DECISÃO

Agora, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo para achar um substituto para Mancini. Afinal, o Campeonato Brasileiro terá início daqui duas semanas, em 29 de maio. O demitido treinador nunca foi unanimidade no Corinthians. Contratado em outubro de 2020, ele fez 45 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 54%.

Caminho da rua é por ali, professor. (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

NOTA OFICIAL!

“Neste domingo (16), a diretoria de futebol do Corinthians se decidiu pelo encerramento do contrato do técnico Vagner Mancini. Além dele, se despedem da comissão técnica o auxiliar técnico Anderson Batatais e o analista de desempenho Cláudio de Andrade.

Mancini comandou a equipe em 45 oportunidades, com 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. O clube agradece a dedicação de Mancini e sua comissão nestes sete meses de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira“, diz a nota oficial do Corinthians.

Fora da final do Paulistão e antes da estreia no Brasileirão contra o Atlético-GO, o Corinthians terá que cumprir tabela pelo Grupo E da Sul-americana. Nesta quinta-feira, os paulistas pegarão o Sport Huancayo-PER, em casa.