Elite, Lupin e mais: confira os lançamentos da Netflix em junho

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (19) as estreias de filmes, séries e documentários para o mês de junho. Os destaques são a 4ª temporada de Elite e a parte 2 de Lupin. Confira todos os títulos:

Em um mundo pós-apocalíptico, um adorável menino metade humano, metade cervo busca recomeçar a vida com a proteção de um homem solitário que se torna seu amigo. Produção executiva de Robert Downey Jr. e Susan Downey.

Mãe de dois filhos, Billie (Sarah Shahi) embarca em lembranças e fantasias que põem a vida de casada em rota de colisão com seu passado de solteira. Com Adam Demos, Margaret Odette e Mike Vogel.

BRINCANDO COM FOGO – TEMPORADA 2

A nova temporada traz mais um grupo de pessoas solteiras em um paraíso para ver quem consegue abrir mão do sexo em troca do prêmio de 100 mil dólares.

Depois de terminar o namoro, uma influenciadora viaja com as amigas para o Carnaval da Bahia e descobre que a vida real é muito mais vibrante do que imaginava. Estrelando Giovana Cordeiro, GKay, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael Borges, Flavia Pavanelli.