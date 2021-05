Brasileiro

Série C: Em alta, técnico nega saída do Altos-PI e enaltece vitória na estreia



Marcelo Vilar fez elogios ao elenco após os 3 a 0 no Volta Redonda, mas pediu pés no chão, já que a competição é longa

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Teresina, PI, 31 (AFI) – O Altos estreou com estilo no Campeonato Brasileiro da Série C. Afinal, fez jus ao fator casa e venceu o Volta Redonda-RJ, na estreia do Grupo A, pelo placar de 3 a 0, no Estádio Lindolfo Monteiro e agora está na liderança graças ao saldo de gols. Bastante satisfeito com o resultado, o técnico Marcelo Vilar fez elogios ao elenco, mas pediu pés no chão, já que a competição é longa.

“Avaliação positiva, estrear como foi. Entretanto, sabemos que precisamos melhorar, vamos trabalhar firme, fazer um time cada vez mais forte. Nosso elenco não vai entrar em oba-oba, a gente sabe das dificuldades que vamos ter, tem que procurar sempre melhorar, ser o que foi melhor ao jogo anterior”, disse o comandante.

Em alta, Marcelo Vilar nega saída do Altos-PI e enaltece vitória na estreia

Por conta do bom trabalho feito à frente do Altos, no qual também levou a equipe ao título do Campeonato Piauiense, Marcelo Vilar vem chamando a atenção de outros times, mas em poucas palavras, ele garantiu que seguirá na equipe até o final da Série C.

“A gente continua sim. Estou orgulhoso de trabalhar com esse grupo, é um grupo que demostra união e a vontade de vencer, como esse grupo”, completou o comandante.

Focado em manter os 100% de aproveitamento, o Altos volta a campo neste sábado (05) contra o Ferroviário, fora de casa, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h30.