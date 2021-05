Em busca de reforços no mercado, Grêmio insiste na contratação de Nikão; Athletico define valor para liberar o meio-campista

Com pouco tempo de trabalho até aqui, o técnico Tiago Nunes vem dando uma nova cara para o Grêmio. Em apenas alguns dias no comando do Tricolor Gaúcho, o treinador já conseguiu bons resultados, como por exemplo a vitória contra o Caxias do Sul, que coloca o Imortal muito perto de mais uma decisão do Campeonato Gaúcho e o triunfo diante do Lanús, na Argentina, que encaminhou a vaga do Tricolor dos Pampas para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, o novo comandante quer que a diretoria vá ao mercado atrás de reforços para a sequência da temporada.











Até agora as novidades não chegaram porque a diretoria está focada nas decisões do Campeonato Gaúcho e da Copa Sul-Americana, mas já prometeram ao treinador novidades em breve. A ideia de Tiago Nunes é trazer até 5 reforços. A prioridade da comissão técnica é buscar pelo menos um jogador que atue pelo lado de campo, um atacante, um meio-campista e tentar arrumar o sistema defensivo.

Quem pode ser o primeiro reforço da era Tiago Nunes é um velho conhecido do treinador. Trata-se do meio-campista Nikão. De acordo com os jornalistas Vagner Martins e Pedro Oliveira, da Band RS, o Grêmio enviou uma proposta ao Athletico-PR para contratar o meio-campista. O clube paranaense, por sua vez exige US$1,5 milhão (cerca de R$8 milhões) para liberar o meia.

Tiago Nunes quer reforços no Grêmio para a sequência da temporada. Foto: Lucas Uebel



O Grêmio já tentou a contratação do jogador em outras oportunidades. Desde a época em que o treinador da equipe era Renato Portaluppi, a diretoria já entendia que o camisa 11 do Athletico seria uma boa opção para o meio de campo do Tricolor Gaúcho,

que hoje conta com Jean Pyerre, Maicon e Matheus Henrique. Até para reforçar o setor, o Imortal deve desembolsar um valor consideravel para ter o atleta, que está na Arena da Baixada desde 2015.