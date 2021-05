Em final antecipada da Champions League, Chelsea vence Manchester City de virada

Neste sábado (8), o Chelsea bateu o Manchester City de virada por 2 a 1, pela Premier League, Estádio Etihad. O confronto entre os times ingleses marcou a final antecipada da Champions League, que será realizada no dia 29 de maio.

Após sair na frente do placar o Manchester City tinha tudo para levar o título da Premier League neste sábado (8). Sterling abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, e logo após o primeiro gol, Gabriel Jesus sofreu pênalti, porém, Agüero, que fez o seu último jogo contra o Chelsea, desperdiçou a cobrança com uma cavadinha.

Chelsea x Manchetser City em campo pela Premier League. (Foto: Getty Images)



Porém, no segundo tempo, o Chelsea se deu melhor, e empatou com Ziyech aos 17 minutos, e já nos acréscimos, Alonso, deixou o time de Thomas Tuchel na frente. Fim da partida 2 x 1, mais três pontos na tabela, agora vão a 64 e a festa do título do City adiada.