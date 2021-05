Em final espetacular, Bahia vence Ceará no tempo normal e nos pênaltis e é tetracampeão da Copa do Nordeste

O Bahia é TETRACAMPEÃO da Copa do Nordeste! Neste sábado, o Tricolor venceu o Ceará no tempo normal por 2 a 1, e depois por 4 a 2 nos pênaltis, e levantou a taça pela 4ª vez na história, igualando o Vitória como maior campeão.

Rodriguinho (de pênalti) e Gilberto marcaram para o Esquadrão, enquanto Jael fez para o Vozão no tempo regulamentar.

Nas cobranças de pênalti, o Alvinegro foi muito mal, enquanto os baianos converteram com Rodriguinho, Matheus Galdezani, Lucas Araújo e Conti para serem campeões.

Vale salientar que o Esquadrão acabou com uma incrível série de 23 jogos de invencibilidade do Ceará na competição regional.

Foi também a vingança por 2020, ano em que a equipe de Fortaleza copou em pleno estádio de Pituaçu.

Com o título, o Bahia fatura um prêmio de R$ 1 milhão, enquanto o Vozão fica com R$ 500 mil.

A premiação total acumulada do time de Salvador ao longo da competição, porém, chegou a R$ R$ 3,5 milhões.

1º TEMPO TEM MUITA EMOÇÃO NO FIM

A etapa inicial começou muito equilibrada, com as equipes se desdobrando na marcação no meio-campo.

A primeira boa chance foi do Ceará: aos 8 minutos, Oliveira acertou cabeçada em cobrança de escanteio e Matheus Teixeira teve que se esticar todo para buscar no canto.

Depois disso, porém, a partida ficou muito nervosa, e as chances de gol rarearam bastante.

Só depois dos 35 minutos os rivais colocaram a bola no chão e conseguiram criar boas jogadas de ataque.

Aos 37, Rodriguinho fez excelente tabela, recebeu na frente e chutou cruzado, tirando tinta da trave alvinegra.

A resposta cearense veio dois minutos depois: Stiven Mendoza soltou uma bomba de fora da área e a bola passou zunindo por cima do travessão.

A oportunidade mais inacreditável, todavia, aconteceu aos 40 minutos.

Thaciano recebeu cruzamento rasteiro na área, bateu forte e viu Richard fazer grande defesa. A bola voltou para o próprio Thaciano, que finalizou de novo, e Richard fez outra intervenção decisiva.

A bola saiu, mas o Bahia seguiu em cima, e, na chegada seguinte, Rodriguinho experimentou de esquerda. O goleiro do Vozão fez mais um milagre e impediu que o Tricolor abrisse o placar.

Dessa forma, o 1º tempo acabou mesmo no 0 a 0.

INSANIDADE NO 2º TEMPO

Na etapa complementar, Guto Ferreira voltou com alteração no Ceará: sacou Pedro Naressi e colocou Fernando Sobral.

Dado Cavalcanti, por sua vez, mexeu logo com 5 minutos, tirando Jonas e ingressando Matheus Galdezani para deixar a equipe mais ofensiva.

O Tricolor foi para cima e conseguiu abrir o placar através de uma cobrança de pênalti, marcado em lance aos 15 minutos.

Depois de cobrança de escanteio, a bola desviou na mão de Luiz Otávio, e o árbitro, com auxílio do VAR, assinalou a marca da cal.

Após minutos de espera, Rodriguinho bateu com perfeição, aos 18, e estufou as redes: 1 a 0.

O Vozão sentiu o gol, e o Bahia aproveitou para ampliar pouco depois.

Aos 25, a equipe de Salvador arrancou em contra-ataque veloz e Gilberto recebeu no bico da grande área. Ele cortou para a esquerda e finalizou com perfeição, no canto de Richard: 2 a 0.

Depois disso, não restou opção ao Ceará senão partir para cima em busca do gol que levaria o duelo para os pênaltis.

E, através de Jael, que havia dado a vitória ao Vozão no jogo de ida, o tento veio.

Aos 38, Marlon cruzou com perfeição na cabeça do “Cruel”, que só cumprimentou Matheus Teixeira para fazer 2 a 1.

Dessa forma, a emocionante e insana decisão na Copa do Nordeste foi para as penalidades.

OS PÊNALTIS

O Bahia abriu a série batendo com Rodriguinho, que converteu. Lima foi o 1º do Ceará e também fez o seu, acertando o canto.

Matheus Galdezani seguiu pelo Tricolor, e, batendo no mesmo local que Rodriguinho, fez o seu. Jordinho, porém, parou nas mãos de Matheus Teixeira.

Só que, em seguida, Thonny Anderson bateu mal e Richard defendeu para o Alvinegro. O Vozão não aproveitou, e Marlon desperdiçou chutando para fora.

Lucas Araújo cobrou mal, e Richard chegou a tocar na bola, mas ela entrou e fez mais um para o Bahia. Fernando Sobral anotou e manteve o Ceará vivo.

Conti fez para o Bahia e decretou o título para o Tricolor.

Rodriguinho comemora após marcar para o Bahia sobre o Ceará Felipe Oliveira/EC Bahia

Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia

GOLS: Ceará: Jael [83′] Bahia: Rodriguinho [63′ (pênalti)] e Gilberto [70′] PÊNALTIS: Ceará: Lima (O), Jorginho (X), Marlon (X), Fernando Sobral (O) Bahia: Rodriguinho (O), Matheus Galdezani (O), Thonny Anderson (X), Lucas Araújo (O) e Conti (O)

CEARÁ: Richard; Gabriel Dias (Cléber), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Pedro Naressi (Fernando Sobral), Oliveira (Marlon), Lima e Vina (Jorginho); Mendoza e Felipe Vizeu (Jael) Técnico: Guto Ferreira

BAHIA: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Matheus Galdezani), Thaciano (Lucas Araújo) e Daniel (Edson); Rossi (Óscar Ruíz), Rodriguinho e Gilberto (Thonny Anderson) Técnico: Dado Cavalcanti

O Ceará teve 52% de posse de bola no 1º tempo

O Ceará finalizou 9 vezes no 1º tempo, contra 7 do Bahia

O Bahia deu 4 chutes certos no 1º tempo, contra 2 do Ceará

5º gol de Rodriguinho em 15 jogos pelo Bahia na temporada

3º gol de pênalti de Rodriguinho pelo Bahia

9º gol de Gilberto em 14 jogos pelo Bahia na temporada

8º gol de Gilberto na Copa do Nordeste – é o artilheiro

22º gol de Gilberto em Copas do Nordeste

3º gol de Jael em 8 jogos pelo Ceará na temporada

4º título do Bahia na Copa do Nordeste

Fim da invencibilidade de 23 jogos do Ceará na Copa do Nordeste





Próximos jogos

As equipes voltam a campo nas próximas horas.

Sábado, 08/05, 19h30*, Bahia x Bahia de Feira, Baiano

Domingo, 09/05, 16h*, Caucaia x Ceará, Cearense

*horário de Brasília