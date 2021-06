Em formação, Sampaio Corrêa e Goiás empatam sem gols pela Série B

Brasileiro

Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás – Dois times em formação e que precisam melhorar



Cada time somou um ponto e ambos têm consciência de que precisam melhorar para crescer dentro da competição.

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luis, MA, 31 (AFI) – Com dois times ainda em formação, Sampaio Corrêa e Goiás empataram se gols, nesta segunda-feira à noite, no Estádio Castelão, em São Luis (MA), no encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Cada time somou um ponto e ambos têm consciência de que precisam melhorar para crescer dentro da competição.

Este jogo foi transmitido ao vivo, pela WEB e pelo Facebook, pela Rádio Futebol Interior em cadeia com a Rádio SAGRES de Goiânia.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS

SÓ ESPECTADORES

O primeiro tempo foi truncado, onde os dois goleiros foram meros espectadores. O Goiás, mais técnico, ainda dominou as ações em campo, com mais toque de bola e mais chegada no ataque. Mas sempre sem força de finalização. O técnico Pintado está montando o novo elenco com experiência de quem subiu com o Juventude ano passado.

O Sampaio Corrêa não mostrou força para sair da defesa, errou muitos passes e não finalizou. Um desafio para o técnico Felipe Surian, que estreou no comando do campeão maranhense.

Diante de tanta apatia esperava-se mudanças para o segundo tempo. O Goiás voltou com Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols, no ataque no lugar de Vinícius. Mas quem quase abriu o placar foi o atacante adversário. Jajá, dentro da área, chutou de primeira e acertou o pé da trave esquerda de Tadeu.

BOLA NA TRAVE

Pintado: promessa de melhora

Era sinal de que o jogo poderia melhorar em sua qualidade. O Goiás ameaçou aos 19 minutos num chute de longe de Alef Manga que o goleiro Mota mandou para escanteio. Mas as chances ficaram por aí.

Logo os jogadores cansaram, principalmente por causa do forte calor, e o ritmo de jogo caiu bastante.

“Nosso time vai melhorar com a chegada de alguns reforços e também com o entrosamento” – prometeu o técnico Pintado que comanda o Goiás com objetivo de buscar o acesso à elite.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela segunda rodada, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o CSA, sábado às 16h30 no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O Goiás vai entrar em campo na sexta-feira, a partir das 17h30, no estádio da Serrinha em Goiânia (GO) diante do Confiança, que na estreia fez 3 a 1 no Cruzeiro.