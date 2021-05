Em junho, Felipe Araújo lança DVD com participação de Gusttavo Lima e Bruno e Marrone

O cantor Felipe Araújo gravou nesse fim de semana seu mais novo projeto musical, o DVD “Check”. O trabalho, que será lançado no dia 18 de junho, exibe em suas 12 faixas a relação do artista com o universo digital, em que conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos.

“Tenho me permitido muito mais e quero entregar ao público e aos meus fãs um trabalho de alta magnitude. O período que estamos vivendo não permite que possa ser nada grandioso, nem a presença das pessoas que torcem por nós, mas essa gravação intimista vai expressar todos esses meses que estou afastado dos shows por conta da pandemia. O vocabulário das canções retrata muito essa fase, dessa ausência e da falta que sinto de estar coladinho com cada um de vocês. No mais, o que posso dizer é que tem sido preparado com muito carinho e estou grato por mais este capitulo na minha história”, conta Felipe, sobre o DVD.