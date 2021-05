Em Juventus x Milan, Cristiano Ronaldo entra em campo para igualar feito histórico de Romário

Neste domingo, a Juventus recebe o Milan, às 15h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em clássico importantíssimo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a Inter de Milão já decretada campeã, bianconeri e rossoneri agora brigam por vagas na próxima Champions League, em uma luta ferrenha que também conta com Napoli e Atalanta.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

E para seguir no G-4, a Juve depende de Cristiano Ronaldo, artilheiro da Serie A (27 gols) e autor de 34 tentos em 40 partidas na temporada.

Se marcar contra o Milan, aliás, CR7 igualará uma marca histórica e incrível que pertence a ninguém menos do que Romário.

Anotando ao menos um gol neste domingo, o português chegará a 100 bolas na rede pela Juve. Com isso, ele terá feito 100 ou mais gols por três clubes na carreira, assim como o “Baixinho”.

No momento, sua tabela pessoal de artilharia tem:

Manchester United: 118 gols

Real Madrid: 450 gols

Juventus: 99 gols

Romário, por sua vez, fez mais de 100 gols por essas equipes:

Vasco: 385 gols

Flamengo: 204 gols

PSV Eindhoven: 165 gols

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!