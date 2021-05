Em noite de Michael e Pedro, Flamengo goleia o Volta Redonda e ‘põe os dois pés’ na final do Carioca

O Flamengo deu mais uma passo importante rumo à decisão do Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 3 a 0, no Raulino de Oliveira, e abriu grande vantagem na semifinal do Estadual. Agora, o time de Rogério Ceni só fica fora da final caso perca por quatro ou mais gols na volta. Pedro, com três gols, e Michael, com duas assistências, foram os destaques.

A partida decisiva entre Flamengo e Volta Redonda, por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo sábado, dia 8, às 21h05, no Maracanã. Antes, contudo, o Rubro-Negro vai ao Equador enfrentar a LDU pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na terça. Veja a classificação da Copa aqui!

> Confira as chaves e as datas das semifinais do Campeonato Carioca!

PRIMEIRO TEMPO ANIMADO, MAS SEM GOLS

Com os dois times dispostos a correr riscos, o primeiro tempo no Raulino de Oliveira foi animado, com boas chances para cada lado. Apesar da opção de Ceni de usar uma equipe quase reserva – apenas Diego Alves, Arão e Everton Ribeiro iniciaram como titulares -, o Flamengo manteve seu estilo de jogo e, com mais qualidade, teve mais oportunidades claras. Foram 10 finalizações antes do intervalo, as principais com Pedro, Everton e Vitinho. Michael, pela esquerda, também foi bastante acionado, mas ninguém conseguiu marcar.

O Voltaço, por sua vez, mostrou mais uma vez ser um time organizado e criou problemas para o Flamengo, especialmente pelo lado direito de ataque. Luciano Naninho e Alef Manga foram os principais responsáveis, atacando os espaços nas costas de Gustavo Henrique e Renê. Em um lance assim, o meia lançou o atacante que, já dentro da área e cara a cara com Diego Alves, encheu o pé, mas o camisa 1 do Flamengo fez a grande defesa da primeira etapa.

EM MINUTOS, MICHAEL E PEDRO RESOLVEM A PARADA

O “lá e cá” continuou na volta do intervalo, mas a bola passou a entrar no gol do Volta Redonda logo aos quatro minutos. O gol foi de Pedro, dentro da área, mas o lance foi todo construído por Michael, que arrancou da direita, se livrou de dois marcadores e deu passe na medida para o camisa 21 abrir o placar.

Aos oito, Michael – agora pela esquerda – foi de novo à linha de fundo e cruzou para trás. Parecia replay, mas não era, e Pedro ampliou a vantagem do Rubro-Negro, que aproveitou os momentos de fragilidade do Volta Redonda no jogo.

Logo após o segundo gol, Diego Alves fez outra boa defesa em chute de MV e, com as entradas de Bruno Henrique, Arrascaeta e Diego, o Fla passou a ter um time mais experiente em campo, e soube administrar a partida até o final. No apagar das luzes, já nos acréscimos, o uruguaio deu uma linda assistência para Pedro, que fez o seu terceiro gol: o primeiro hat-trick do camisa 21 rubro-negro.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 3 FLAMENGO

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

Data e hora: 1º de maio de 2021, às 21h05.

Árbitro: Rafael Martins Sá.

Assistentes: Michael Correia e Wallace Santos.

Árbitro de vídeo: Pathrice Maia.

Gols: Pedro (5’/2ºT, 8’/2ºT e 49’/2ºT)

Cartões amarelos: Heitor, Alef Manga e Luiz Paulo (VOL); João Gomes, (FLA)

Cartão vermelho: Não houve.

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)

Andrey; Júlio Amorim (Marcos Bebê, 10’/2ºT), Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson (Wallisson, 21’/2ºT) e Luciano Naninho (Hiroshi, 21’/2ºT); Alef Manga, MV (Caio Vitor, 21’/2ºT) e João Carlos.

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana, 18’/2ºT), Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes (Diego, 25’/2ºT) e Everton Ribeiro (Bruno Henrique, 18’/2ºT); Michael (Arrascaeta, 25’/2ºT), Vitinho (Rodrigo Muniz, 34’/2ºT) e Pedro.