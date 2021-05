Emerson Urso estreia com gol da vitória no Sub-20 do Vasco

Atacante emprestado por clube paulista estreia com gol da vitória no Sub-20 do Vasco



A vitória colocou o Vasco na segunda colocação da Taça Guanabara, com sete pontos conquistados em três jogos

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – Emprestado pelo São Caetano para o Vasco após a disputa do Campeonato Paulista, o atacante Emerson Urso estreou com o pé direito pelo Sub-20 do Vasco, quando saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória diante do Madureira, pela Taça Guanabara da categoria.

PÉ DIREITO

Destaque do São Caetano na campanha do Paulistão deste ano, onde o clube acabou sendo rebaixado à Série A2 estadual, Emerson Urso foi emprestado ao Vasco até dezembro de 2022, com uma opção de compra de 60% dos direitos do jogador ao fim do contrato.

“Fico muito feliz. Estrear com gol é sempre bom. Felicidade enorme. Queria agradecer o grupo pela excelente partida e parabenizar todos.

Muito bom ter o apoio da família. Estou realizando o meu sonho e o sonho da minha família. São todos vascaínos. Sempre me apoiaram e estiveram comigo em todos os momentos. Esse gol é para eles“, afirmou o atacante.

NA PONTA

Emerson Urso ainda ajudou a equipe a assumir a subir na tabela de classificação do estadual. A vitória colocou o Vasco na segunda colocação da Taça Guanabara, com sete pontos conquistados em três jogos.