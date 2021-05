Emilly, vencedora do BBB17, analisa valor do prêmio: ‘não dá para fazer tanta coisa’

A ex-BBB Emilly Araújo, que ganhou a edição de 2017, revelou que o prêmio de R$ 1,5 milhão não deu para fazer tanta coisa como imaginava. Ela participou do programa “Me Poupe! Show”, da RedeTV!.

A influenciadora, de 24 anos, também comentou que não se importa com o rótulo de ex-bbb e que tem orgulho da sua carreira.

“Não me incomoda nem um pouco ser a ‘Emilly ex-BBB’. Lido muito bem com isso. Fui lá, participei, venci e tudo bem falarem. Hoje sou empresária, apresentadora, influenciadora… Há pessoas que têm preconceito com isso”.