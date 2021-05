Emocionante: Bráulio Bessa recebe alta do hospital após tratar covid-19; veja vídeo

O poeta Bráulio Bessa recebeu alta do hospital neste sábado (29) após tratar a covid-19. O artista, que é um dos integrantes do programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’ chegou a ser encaminhado para a Unidade de Tratamento Intensivo do hospital em Fortaleza (CE), onde estava internado há quatro dias.

“Esse momento tão esperado finalmente chegou! Em nome do Bráulio, gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. Victor Wirtzbiki por todo o apoio e acompanhamento durante todos esses dias de internação. Agradecer também a toda equipe médica, enfermeiros, técnicos, maqueiros e demais profissionais da saúde do Hospital São Camilo, que trabalham incansavelmente e com tanto amor pelo bem e cura de todos os enfermos. Nosso reconhecimento e eterna gratidão a cada um de vocês! Queríamos também agradecer novamente a todos os fãs, amigos e seguidores, que torceram, rezaram e esperaram ansiosamente junto com a gente pra que esse momento chegasse logo. Podem ter certeza que o carinho, as mensagens e a energia de vocês fizeram a diferença para a rápida recuperação do Bráulio! Do fundo do coração, nosso muito obrigado”, disse a equipe do poeta. A mensagem foi publicada juntamente com um vídeo emocionante de Bráulio Bessa recebendo a alta do hospital.

Ele testou positivo para o novo coronavírus no dia 17 de maio e chegou a ir para UTI por causa de uma baixa saturação de oxigênio.

Veja o vídeo: