‘Empacotada’, Gracyanne presenteia Belo: ‘Mais tarde tem’

Gracyanne Barbosa chocou os internautas com a surpresa que preparou para Belo no dia em que completaram nove anos de casados. Na noite de terça-feira (18), a musa compartilhou no instagram um video em que a musa fitness aparece vestida de presente em cima de um piano, enquanto o músico toca o instrumento.

Hoje celebramos nosso aniversario de casamento. São 9 anos do nosso dia magico e especial e mais de 13 juntos. Me perguntaram o que é necessário para um casamento dar certo: dentre tantas coisas , a parceria é fundamental e você topa todas as minhas loucuras. “Nosso amor merece ser celebrado todos os dias! Viver ao seu lado e um sonho sendo realizado. Feliz aniversario de casamento! Feliz nos! Obrigada por tudo e por tanto, te amooo! @belo mais tarde tem um presente especial”, escreveu Gracy na legenda do post.