EMPREGO: Simm Salvador recruta para diversas posições

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) está recrutando profissionais para diversas posições e áreas de atuação nesta quarta-feira (19) em Salvador (BA). Ao todo, são 26 vagas de emprego para quem está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado de trabalho.

Há chances para todos os níveis de escolaridade e os candidatos podem concorrer às posições de Motorista Carreteiro, Operador de GPS, Separador de Mercadorias, Conferente de Mercadorias, Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência), Copeiro, Assistente de Vendas, Chapista de Automóveis, Repositor de Frios, Atendente de Fatiados, Repositor de Hortifruti, Retificador de Cabeçote de Motor, Auxiliar de Produção de Bolos e Tortas, Cozinheiro Líder, Recepcionista de Hospital (Vaga exclusiva para pessoas com deficiência), entre outras.

Informações sobre requisitos e outros detalhes podem ser confirmadas diretamente com o Simm Salvador ou, ainda, no portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho.

Como se candidatar

Os interessados em qualquer uma das oportunidades devem realizar o agendamento pela internet e escolher se este será on-line ou presencial. Isso porque, todo o atendimento do Simm tem sido realizado de maneira híbrida e exclusivamente por hora marcada. Candidatos com deficiência visual podem entrar em contato com o Simm através do telefone: (71) 3202-2005.

Os atendentes consultam dados pessoais e currículos no sistema e, por isso, é fundamental manter o cadastro atualizado. Além disso, como a equipe do Simm Salvado entrará em contato no dia e hora em que forem marcados os agendamentos via WhatsApp, é fundamental que o número esteja correto.

É importante lembrar que os atendentes realizam uma triagem inicial, encaminhando os selecionados que estão adequados aos requisitos das vagas para entrevistas com psicólogo do órgão, via chat. Caso sejam tecnicamente aprovados, os candidatos são encaminhados com carta de recomendação para o processo seletivo das respectivas empresas solicitantes.

